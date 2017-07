PS Plus beschert uns im Juli 2017 unter anderem das kostenlose PS4-Spiel Until Dawn, das uns zusammen mit zehn Teenagern auf eine abgelegene Schreckensberghütte schickt. Und weil wir Supermassive Games' filmisches Horror-Abenteuer bereits 2015 erlebt haben, schlottern uns bei unserem erneuten Ausflug etwas weniger die Knie, sodass wir zwischen menschenfressenden Wendigos und sterbenden (oder überlebenden) Teenagern ein paar Gedanken an schimmernde PlayStation-Trophäen verschwenden können.

Mehr: Until Dawn im Test - Wenn schon sterben, dann in HD

Neben den regulären können wir vier geheime Trophäen in Until Dawn freischalten. Zwei davon nehmen wir in diesem Artikel genauer unter die Lupe: Die Bronze-Trophäen "Emilys Exorzismus" (The Exorcism of Emily) und "Lass Em rein" (Let eM In).

Emilys Exorzismus - Mike hat Emily erschossen

Um die "Emilys Exorzismus"-Trophäe überhaupt freischalten zu können, müssen wir sichergehen, dass Emily die Leuchtpistole aus Episode 6 nicht bei sich trägt.

Die Trophäe selbst erhalten wir in Episode 8. Zu Beginn des Abschnitts müssen wir dafür sorgen, dass Emily am Leben bleibt, indem wir alle Quicktime-Events schaffen. Nach ihrer panischen Flucht wird Emily gebissen, sobald sie hinter die Tür schreitet - eine essentielle Szene, ohne die die spätere Trophy-relevante Sequenz nicht getriggert wird.

Später in Episode 8 bedroht Mike Emily mit einer Waffe, da Ashley sie beschuldigt, wegen ihres Bisses eine Gefahr für die Gruppe zu sein. Als Mike müssen wir nun eine wesentliche Entscheidung treffen: Erschießen wir Emily und beseitigen die vermeintliche Gefahr für die Gruppe oder drücken wir ein Auge zu und lassen sie am Leben? Drücken wir ab, ploppt die "Emilys Exorzismus"-Trophäe in der Ecke unseres Bildschirmes auf.

Lass Em rein - Mike hat Emily erlaubt, um Keller zu bleiben

Um beide Trophäen zu erlangen, müsst ihr nicht jedes Mal ein neues Spiel starten, sondern könnt sie ganz bequem über die Episodenauswahl von Until Dawn freispielen. Nachdem wir uns also die Emilys Exorzismus-Trophäe geschnappt haben, spielen wir Episode 8 für die "Lass Em rein"-Trophäe einfach erneut.

Die Bedingungen sind die gleichen: Emily hat die Leuchtpistole nicht, schafft alle Quicktime-Events, wird gebissen und später von Mike mit einer Waffe bedroht. Anstatt aber abzudrücken, lassen wir diesmal einfach den Timer ablaufen und schießen nicht. Anschließend erhalten wir die "Lass Em rein"-Trophäe.

Die Achievement-Experten von PS4Trophies zeigen uns noch einmal im Video, wie wir "Emilys Exorzismus" und "Lass Em rein" genau bekommen können.

Habt ihr vor, alle Trophäen in Until Dawn zu schnappen oder sind euch die Kelche egal?