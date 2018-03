Valve-Gründer und Steam-Erfinder Gabe Newell hat bei einer Präsentation des kommenden Dota-2-Kartenspiels Artifact über die Zukunft von Valve gesprochen. Zwei Sätze des US-amerikanischen Unternehmers sind dabei besonders hängen geblieben. Der erste drückt seine Freude über die Rückkehr der Half-Life-Macher zur Spieleentwicklung aus.

"Juhu, wir machen endlich wieder Spiele!"

Der andere Satz dürfte Spieler auf der ganzen Welt aufhorchen lassen:

"Artifact wird das erste von mehreren Spielen, die von uns kommen werden."

Valve bestätigte bereits, dass sie aktuell an drei Titeln für das VR-Headset HTC Vice arbeiten. Worum es sich genau handelt, ist zwar noch nicht bekannt, aber es sollen "vollwertige" VR-Titel werden, keine Experimente.

Nintendo als Vorbild

Über die lange Spielepause äußerte sich Gabe Newell ebenfalls. Seit Portal 2 (2011), Counter-Strike: Global Offensive (2012) und Dota 2 (2013) ist kein Spiel von Valve mehr erschienen. Die lange Abstinenz von der Kernkompetenz des amerikanischen Softwareunternehmens liegt vor allem im Vorstoß in den Hardwaresektor begründet.

Valve war an der Entwicklung der HTC Vive beteiligt und brachte den Steam Controller auf den Markt. Dies sei laut Newell auch deshalb geschehen, weil Valve ein wenig "neidisch auf Nintendo" war.

So war Shigeru Miyamoto, wenn er ein neues Super Mario oder Zelda ersann, in der Lage, auch die Eingabegeräte zu gestalten und so ganz neue Impulse bei der Bewegungssteuerung zu setzen. Jetzt, da Valve sich eine Kompetenz im Gaming-Hardwaresektor erarbeitet hat, könne man es Miyamoto gleichtun.

Doch auch wolle man Unternehmen wie Facebook und Apple das Feld im VR-Sektor nicht allein überlassen. Diese Unternehmen versuchen laut Newell "geschlossene Ökosysteme mit hohen Margen" zu etablieren, wie Apple es beispielsweise mit dem App-Store praktiziert. Da "eine Stärke des PCs seine Offenheit ist," so Newell weiter, "haben wir begonnen zu investieren, um das auszugleichen".

Was denkt ihr über die Rückkehr von Valve zur Spieleentwicklung? Welche Art Spiele würdet ihr euch von Valve wünschen? Also außer Half-Life 3 natürlich.