Vampyr & Call of Cthulhu - Release-Termine auf Ende 2017 eingegrenzt

Nach dem Coming of Age-Drama Life is Strange entwickelt sich Dontnod mit Vampyr in eine deutlich andere Richtung.

Der Publisher Focus Home Interactive hat neue Details zu Vampyr und Call of Cthulhu auf den offiziellen Produktseiten der beiden Spiele veröffentlicht. Demnach sollen sie jeweils im vierten Quartal 2017 erscheinen. Bislang grenzte Focus die Release-Termine nur grob auf 2017 ein (via: NeoGAF).

Preview: Vampyr - Life is Strange + Bloodborne + Dishonored = Vampyr

Vampyr führt uns ins London des Jahres 1918. Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs wütet die spanische Grippe in der damals noch größten Stadt der Welt. Diese düstere Zeit spiegelt sich auch im Helden Jonathan E. Reid wieder, der unfreiwillig zum Vampir wird. Fortan steht der ehemalige Arzt zwischen seiner Berufung, Menschen zu retten, und dem Drang, dem Monster in sich nachzugeben.

Für die Entwicklung von Vampyr zeichnet Dontnod verantwortlich. Das französische Studio landete zuletzt mit Life is Strange einen Überraschungserfolg.

Mehr: Vampyr - Du musst nicht töten, aber das Spiel will es so

In Call of Cthulhu wiederum sollen wir als Privatdetektiv Edward Pierce mysteriöse Todesfälle aufklären. Focus beschreibt den Titel als RPG-Ermittlungsspiel, das Psycho-Horror und Stealth-Elemente biete. Call of Cthulhu entsteht beim Entwickler Cyanide (Styx: Master of Shadows).

Sowohl Vampyr als auch Call of Cthulhu sollen Ende 2017 für PS4, Xbox One und PC auf den Markt kommen.

Alle 11 Bilder ansehen

Vampyr - Alle Infos zum neuen Spiel der Life-is-Strange-Macher