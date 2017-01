Warcraft: The Beginning - So könnte der zweite Film aussehen, wenn er denn kommt

Warcraft: The Beginning

Obwohl die Filmadaption von Warcraft in China für Begeisterung sorgte und zahlreiche Fans in die Kinos lockte, floppte Duncan Jones Herzensprojekt in den USA. Dort spielte Warcraft: The Beginning gerade einmal 46 Millionen US-Dollar ein. Das sind lediglich elf Prozent der Gesamteinnahmen. Trotz des Misserfolges im Produktionsland und den damit einhergehenden Verlusten, denkt Jones über den zweiten Film nach.

Auf die Frage eines Fans, ob es denn ein Sequel geben würde, ließ der Regisseur auf Twitter verlauten, dass er sich nicht sicher sei und die Entscheidung nicht von ihm sondern von Legendary, dem Produktionsunternehmen von Warcraft: The Beginning, abhänge. Wenngleich ein zweiter Warcraft-Film keinesfalls bestätigt ist, äußerte sich Jones nun zu möglichen Story-Elementen, die er darin verwenden könnte.

So könnte die klassische Rüstung (Doomplate) für den Charakter Orgrim im Film auftauchen, da sich die Orks in Azeroth mit der Schmiedekunst dieser neuen Welt vertraut machen. Der hauptsächliche Story-Fokus der Horde würde Jones zufolge indes auf Go'els (Thralls) Gefangenname und dessen gewaltsames Streben nach Freiheit liegen. Bei der Allianz hält sich Jones hingegen bedeckt. Er wolle nicht zu viel verraten, aber der Zauberer Khadgar und die Büchse der Pandora sowie Lothars Storyline und Varian Wrynn könnten eine Rolle spielen.

@DreamwolfKima @Jow3h Don't want to give too much away, as who knows... but Khadgar unleashing Pandora's Box, Lothar arc, Varian.