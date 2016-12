Warcraft: The Beginning - Spiele-Verfilmung im Rennen um einen Oscar?

Warcraft: The Beginning - Erstes Fazit zum Warcraft-Film

Gleich zu Beginn des Jahres blickt die Welt auf Hollywood, wenn wie jedes Jahr die Oscars verliehen werden. Diesmal hat auch eine Spiele-Verfilmung gute Chancen auf den wichtigsten Filmpreis: Warcraft The Beginning von Blizzard hat es in die Vorauswahl für die Besten Visuellen Effekte geschafft.

Die Chancen auf eine Oscar-Nominierung stehen nicht schlecht, schließlich sorgte das neuartige Motion-Capture-Verfahren für die Darstellung der Orks für Aufsehen. Auch Regisseur Duncan Jones freut sich via Twitter über die Chance.

Huge congrats to the ENTIRE Vfx team on @warcraftmovie for making it to the shortlist for Best Visual Effects Oscar! Massively deserved!