Wario - Ist in Wirklichkeit ein deutscher Charakter

Wario hat deutsche Wurzeln.

Wer hätte das gedacht? Wario hat offensichtlich deutsche Wurzeln. Tatsächlich lässt der pummelige Bösewicht in der japanischen Version von Mario Kart 64 sowie den ersten beiden Pario-Party-Ablegern jeweils den deutschen Ausruf "So ein Mist!" vom Stapel.

Dieser Satz stammt von Thomas Spindler, einem ehemaligen Nintendo-Mitarbeiter aus Deutschland. Er lieh Wario und den Thwomps-Steinblöcken in der japanischen Version von Mario Kart 64 seine Stimme. Spindler zufolge war Wario als deutscher Charakter gedacht, daher sollte er auch deutsch sprechen.

Wer nun mit den Schultern zuckt und denkt: "Und? Das wusste ich bereits", der gehört womöglich zu den wenigen, die das Youtube-Video "Wario speaks German" aus dem Jahr 2014 gesehen haben. Darin ist Warios "So ein Mist!"-Ausruf auf Deutsch zu hören.

An vielen dürfte dieses Video mit seinen gerademal 13.600 Aufrufen jedoch vorbeigegangen sein - und somit auch der Kommentar von Spindler, der am 28. September 2015 dieses Gerücht bestätigte. Fans haben diesen Kommentar erst jetzt entdeckt.

"Das ist 100% korrekt. Wario spricht Deutsch: Er sagt (oder eher *ich* sage) "So ein Mist!" Das wurde in einem Studio des ehemaligen Nintendo-Firmensitzes in Kyoto (nicht das neue Firmenglände in Kamitobaguchi) unter Aufsicht von Mr. Takashi Tezuka aufgenommen. Damals arbeitete ich an einem Skript für ein anderes Nintendo-Projekt mit meinem französischen Freund und Kollegen Julien Bardakoff (der Toad vertonte). Meine Firma T.S. Word Co. Ltd. übersetzte und bearbeitete auch das deutsche Skript für Star Fox, was man in den Credits von Star Fox 64 nachprüfen kann. Das Konzept von Wario sah einen deutschen Charakter vor und die Verantwortlichen bei Nintendo für Voice-Overs wollten daher, dass er Deutsch spricht. Ich hoffe, dieses Thema damit ein für alle mal geklärt zu haben."