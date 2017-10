Was zockt ihr am Wochenende? - Das sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Wären wir auf dem Rummel würde nun irgendwer rufen "neue Runde, neues Glück". So sage ich aber nur: Neues Wochenende, neue Spiele! Naja, zumindest in manchen Fällen. Denn wie es so ist, zieht es einige Mitglieder der GamePro-Redaktion eher in vertraute Gefilde.

So zum Beispiel unsere Social Media Managerin Lea, die den nahenden 10. Geburtstag von The Witcher feiert, indem sie den ersten Teil der Reihe noch einmal spielt. Social Media-Volontär Dennis widmet sich ebenfalls dem vertrauten The Binding of Isaac: Rebirth - er behauptet zwar, dass er Cuphead und Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain spielt, glauben will ihm das aber niemand. Wir wissen alle bereits, dass er ein Binding of Isaac-Suchtproblem hat, er muss es nur noch selbst akzeptieren.

Nasti macht Urlaub in der Sonne oder eher mit Pokémon Sonne. Ihr Ziel ist es, ihr Alola-Sleima zu Sleimok zu entwickeln und damit die Geist-Prüfung zu bestehen. David verschlägt es währenddessen getreu dem Motto "Zurück in die Vergangenheit" mit Stronghold HD ins mittelalterliche England. Tobi dreht ein paar Runden in Forza Motorsport 7 und spielt außerdem etwas Golf Story, das auch Mirco begeistern konnte, wie ihr in seinem Darf ich vorstellen-Video sehen könnt. Daher wird er ebenfalls am Wochenende ein paar Runden golfen. Sofern er nicht Fire Emblem Warriors spielt.

Linda ist heute im Urlaub, daher behaupte ich einfach, dass sie am Wochenende mit mir Destiny 2 spielen wird, damit ich nicht alleine Tanzparties in Trostland veranstalten muss. Außerdem rüstet sich Clan GamePro / GameStar, ein weiteres Mal den Raid zu bestreiten. Vielleicht sogar mit Hannes, sollte er nicht zu sehr mit The Evil Within 2 beschäftigt sein. Außerdem steht bei mir noch Echo auf dem Plan. Sollte ich zwischen all den Tanzpartys noch Zeit haben.

Und wie immer seid nun ihr an der Reihe: Was spielt ihr dieses Wochenende?