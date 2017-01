Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

The Division – Was zockt ihr am Wochenende

Hoffentlich mache ich mich mit der folgenden Aussage nicht unbeliebt bei euch, aber ich liebe Schnee. Wenn Flocke um Flocke vom Himmel rieselt, könnte ich mir einfach für Stunden die Nase am Fenster plattdrücken. Umso glücklicher war ich natürlich, als sich Berlin gestern endlich eine Schneedecke übergezogen hat. Daher verbringe ich mein Wochenende auch im winterlichen New York von Tom Clancy’s The Division, das ich eigentlich schon hinter mir gelassen habe. Doch vielleicht gelingt es den vielen Änderungen der letzten Patches ja auch, mich wieder dauerhaft ans Spiel zu binden.

Dom führt in XCOM 2 hingegen taktische Kämpfe gegen Aliens, die die Erde besetzen, und erkundet nebenbei weiter die schier unendlichen Weiten von No Man’s Sky. Rae zieht es ebenso ins All, denn sie spielt neben dem Weltraum-Abenteuer von Hello Games auch Halcyon 6: Starbase Commander. Tobi findet wiederum endlich die Zeit dazu, sich den Rätseln in Kalimba zu widmen, während Linda zwischen Gravity Rush 2 und Dragon Quest Builders hin- und herwechselt. Hannes probiert sich an SteamWorld Heist. Und unsere Social Media-Vertretung Janos kämpft in Ark: Survival Evolved ums Überleben.

Jetzt seid ihr dran: Was zockt ihr am Wochenende?