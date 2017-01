Was zockt ihr am Wochenende? - Wir verraten euch unsere Empfehlungen. Was sind eure?

Dragon Quest Builders- Was zockt ihr am Wochenende?

Mit der Nintendo Switch-Präsentation und dem Nintendo Treehouse-Livestream endet unsere Woche turbulent. So haben wir nicht nur erfahren, wann die neue Nintendo Konsole endlich auf den Markt kommt, sondern auch auf welche Features und Spiele wir uns freuen dürfen. Bei all den Informationen, die Nintendo an diesem (zumindest in Berlin) verschneiten Freitag auf uns hat herabrieseln lassen, brauch ich erst einmal eine Pause. Deshalb werde ich mich am Wochenende mit meiner neuen Jogginghose auf die Couch kuscheln, um in Dragon Quest Builders seelenruhig einen Block auf den anderen zu setzen.

Hannes geht es etwas schwungvoller an und macht im derzeitigen PS Plus-Titel Titan Souls mit Pfeil und Bogen jagt auf Pixel-Titanen. Dom verbringt seine Zeit mit No Man's Sky und dem rundenbasierten RPG Dark Quest 2. Und Tobi hat nach dem Debüt-Trailer zu Super Mario Odyssey wieder richtig Lust auf Super Mario Sunshine, während das Schicksal unserer Erde von Rae abhängt, die in XCOM 2 gegen eine Alien-Invasion ankämpft.

Jetzt seid ihr dran: Was zockt ihr am Wochenende?