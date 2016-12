Was zockt ihr zu Weihnachten? - Wir verraten euch unsere Lieblinge. Was sind eure?

Was zockt ihr zu Weihnachten?

Eigentlich fragen wir euch an dieser Stelle in der Regel, was ihr eigentlich so am Wochenende spielt. Da jetzt aber der Heiland Geburtstag feiert, wollen wir wissen, welchen Spielen ihr euch zu Weihnachten widmet, falls ihr überhaupt Zeit dafür finden solltet. Manche holen die großen Titel des Jahres nach und manch anderer besucht jedes Jahr traditionell dieselben Pixelwelten, um die besinnliche Zeit zu begehen.

Ich selbst werde zwangsläufig auf meinem Bauernhof in Stardew Valley landen. Nur noch wenige Tage und dann ist auch im Spiel wieder der Winter an der Reihe. Das entschleunigte Gameplay ist genau das Richtige für die Feiertage und hilft mir sehr dabei, den Trubel der letzten Wochen zu vergessen. Dom driftet Jahr für Jahr in Escape from Monkey Island ab und hat sich zudem die King's Quest-Reihe vorgenommen. Seine eSport-Skills übt er mit Age of Empires 2, kein Scherz.

Mirco hat seinen Warframe-Charakter reaktiviert und versucht sich gerade wieder in das Gameplay einzufuchsen. Sobald es zu nervig wird, springt er dann zu Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske. Tobi feiert Weihnachten zwar auch mit dem Controller in der Hand, viel lieber widmet er sich aber seiner Liebe zu Brettspielen. Tim schaut noch einmal bei Bloodborne vorbei und kümmert sich sonst auch noch um das empfehlenswerte Oxenfree.

Jetzt seid ihr dran: Was spielt ihr unter dem Weihnachtsbaum?