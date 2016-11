Watch Dogs 2 - Wer Bilder von Geschlechtsteilen teilt, riskiert PSN-Bann

Watch Dogs 2

Die Art und Weise, wie offen Watch Dogs 2 mit Nacktheit umgeht, scheint sich stark mit den Nutzungsrichtlinien von Sonys PSN zu beißen, wie ein Spieler nun offenbar feststellen musste. Weil er das Bild einer Prostituierten geteilt hat, die er »versehentlich mit einer Rohrbombe in einer Seitenstraße in die Luft gesprengt hat« und deren Geschlechtsteil unverdeckt zu sehen war, meldete sich laut seines Posts auf NeoGAF Sony bei Ihm und suspendierte seinen PSN-Account für eine Woche. Der Grund: Inhalte, die nicht jugendfrei sind oder den Sexualakt zeigen, verstoßen gegen die Nutzungsrichtlinien. Das Bild, das der Grund des Banns war, ist noch auf Twitter zu finden (NSFW!).

@Swizzasaur Sony have suspended my PSN account for a week for sharing this image. Sorry Sony I'll go back to sharing pics of corpses in re7