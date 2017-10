Wertungsspiegel: Wolfenstein 2: The New Colossus - Eine gelungene Fortsetzung?

Wolfenstein 2: The New Colossus erscheint morgen, am 27. Oktober 2017. Schon heute sind aber bereits einige Wertungen veröffentlicht worden. Wir haben einige davon für euch zusammengetragen.

Den ausführlichen Test von GamePro.de findet ihr ebenfalls ab morgen auf unserer Website. Insgesamt scheint Wolfenstein 2: The New Colossus für die meisten Kritiker eine weitestgehend gelungene Fortsetzung zu sein.

Website Wertung Game Informer 9.8 / 10 DualShockers 9.5 / 10 Games Beat 90 / 100 Polygon 9 / 10 IGN Italy 8.5 / 10 Hardcore Gamer 4 / 5 Game Revolution 4 / 5 ----- ----- Metascore 89 Opencritic-Score 88

*Abgerufen am 26.10.2017

Wolfenstein 2: The New Colossus - Screenshots ansehen

Sehr gutes Spiel mit wenigen Schwächen

Die meisten Kritiker beschreiben das Spiel zusammenfassend als größtenteils rundes Singleplayer-Erlebnis, mit nur wenigen Schwächen. Besonders hervorgehoben werden vor allem die interessante Geschichte und das Shooter-Gameplay. IGN Italy schreibt: