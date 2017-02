Whatsapp - Snapchat-ähnliche Status-Videos & -Bilder mit automatischer Löschung

Whatsapp bietet eine neue Status-Funktion mit Video und Bildern.

Whatsapp wurde im Februar 2009 eigentlich als App entwickelt, die den Kontakten nur den eigenen Status mitteilen sollte, aber noch keine Möglichkeit zum Versenden von Nachrichten bot. Heute wird Whatsapp vor allem für Nachrichten genutzt und ist ein Sargnagel für die SMS-Funktion von Mobiltelefonen, doch Messaging wurde erst im Sommer 2009 in die App eingebaut.

Der Status des Nutzers bestand bis heute nur aus einer Text-Beschreibung, doch die Entwickler von Whatsapp wollen nun nach acht Jahren diesen ursprünglichen Kern ihres Dienstes ausbauen.

Die neue Status-Funktion von Whatsapp erlaubt es, auch Fotos, Videos oder GIFs zu verwenden und diese mit Aufschriften oder Emojis auszustatten. Die Übertragung der neuen Statusmeldungen findet wie bei den Nachrichten mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung statt. Außerdem werden die Status-Meldungen samt Medien nach 24 Stunden wie bei Snapchat oder auch Instagram nach 24 Stunden automatisch gelöscht.

In ihrem Blogbeitrag verweisen die Entwickler darauf, dass die Veröffentlichung der neuen Status-Funktion für den 24. Februar 2017 geplant ist. Doch inzwischen gibt es schon die ersten Nutzer, die die neue Funktion erhalten haben, da diese kein Update der App benötigt. Wurde das neue Status-Feature serverseitig für den Nutzer freigeschaltet, so erkannt man dies daran, dass der Reiter für Kontakte durch einen Reiter für den Status ersetzt wurde. Bis alle Whatsapp-Nutzer die neue Funktion erhalten, dürfte es aber wohl noch einige Stunden oder auch Tage dauern.

Wirklich begeistert sind die ersten Reaktionen der Nutzer auf den neuen Status aber nicht, wie viele Beiträge beit Twitter zeigen, denn positive Reaktionen sind quasi nicht zu finden:

Vielleicht wird es an der Zeit auf etwas anderes umzusteigen. Alter Schwede, was soll der Mist? #WhatsApp

Danke #WhatsApp da löscht man sich bei Facebook weil man nicht wissen will was die Freunde den ganzen Tag alles so machen. Jetzt hier auch?