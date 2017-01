Wild - Neues Lebenszeichen vom PS4-exklusiven Survivalabenteuer

Wild wurde auf der Gamescom 2014 angekündigt.

Seinen letzten großen Auftritt absolvierte das PS4-exklusive Wild auf der Paris Games Week 2015. Seitdem war es ziemlich ruhig um das Survivalabenteuer. Doch vor Kurzem veröffentlichte Creative Director Michel Ancel, der aktuell auch an Beyond Good and Evil 2 arbeitet, einen neuen Screenshot - zusammen mit der Aussicht auf weitere Einblicke ins Spiel.

Getting lost in your own game is a great satisfaction . So many landscapes and situations to be discovered . I will try to post regularly some screenshots of the wild . And I promise , I will not spoil the game´s plot ! #ps4 #wild Ein von Michel Ancel (@michelancel) gepostetes Foto am 27. Jan 2017 um 11:55 Uhr

"Sich in seinem eigenen Spiel zu verlieren, fühlt sich unheimlich befriedigend an. So viele Landschaften und Möglichkeiten, die es zu erkunden gilt. Ich will versuchen, in regelmäßigen Abständen einige Screenshots zu posten. Und ich verspreche, dass ich dabei die Geschichte des Spiels nicht spoilern werde. "

Bereits vor wenigen Wochen gab Ancel via Instagram ein kleines Update zu Wild. Auf die Frage eines Fans, wie denn die Entwicklung voranschreite, antwortete er:

"Nun, gut Ding will Weile haben. Ich liebe die zentralen Themen, die es behandelt, und will das Spiel so gut wie möglich machen."

In Wild schlüpft der Spieler in die Rolle eines wahlweise männlichen oder weiblichen Schamanen, der in einer mythisch aufgeladenen Variante der Jungsteinzeit ums Überleben kämpft. Der Online-Modus soll mechanisch an Bloodborne und Dark Souls erinnern, allerdings wird es wohl auch möglich sein, offline zu spielen.

Für die Entwicklung zeichnen die Wild Sheep Studios verantwortlich, die Rayman-Erfinder Ancel zusammen mit zwei früheren Ubisoft-Mitarbeitern gegründete. Einen Release-Termin für Wild gibt es noch nicht.

