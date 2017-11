Wolfenstein 2 - Spieler findet Weg in geheime Kammer & entdeckt neuen Spielmodus

Wenn ihr Wolfenstein 2: The New Colossus gespielt habt, ist euch bestimmt der Countdown im Hauptmenü aufgefallen. Dieser endet morgen, am 07. November. Den gleichen Countdown findet ihr auch in eurem U-Boot. Hier wird er an einer verschlossenen Panzertür angezeigt, die sich öffnen wird, sobald der Countdown abgelaufen ist.

Der YouTuber blondbassist hat sich nun mittels Konsolen-Befehl am PC in den Raum hinter der Tür begeben und zeigt, was uns dort erwartet. Für alle die sich überraschen lassen wollen, folgt hier eine Spoiler-Warnung!

In dem kleinen Raum befinden sich mehrere Dokumente, die von euch gelesen werden können. Das Wichtigste ist aber eine Art Computer. Auch wenn sich dort bisher vor allem Platzhalter befinden, wird dennoch schon deutlich was uns erwarten wird.

Es scheint als können wir verschiedenen Videos anschauen und Comics lesen. Unter dem Punkt "Combat Simulations" könnte sich ein Arcade-Modus verbergen, in dem ihr auf Highscore-Jagd gehen könnt. Außerdem werdet ihr an diesem Computer die kommenden DLCs und den Season Pass in einem Ingame-Shop kaufen können.

Passend dazu hat Bethesda bereits bestätigt, dass der erste DLC ebenfalls bei Ablauf des Countdowns erhältlich sein wird.