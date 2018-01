Bethesda hat den Release-Termin des zweiten DLCs für den Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus verraten. Die Erweiterung mit dem Titel "Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod" soll demnach am 30. Januar für die PS4, die Xbox One und den PC erscheinen.

Hauptcharakter des kommenden DLCs ist die Agentin Jessica Valiant. Mit dieser müsst ihr Kalifornien Bunker des Regimes infiltrieren und das Geheimnis der Operation San Andreas aufdecken.

Für den dritten DLC "Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins", gibt es zwar noch keinen genauen Release-Termin, aber immerhin schon einen groben Erscheinungszeitraum, nämlich den März 2018.

Wolfenstein 2: The New Colossus erschien Ende 2017 für PS4, Xbox One und den PC, in diesem Jahr soll noch eine Switch-Umsetzung folgen. Unseren Test zum Shooter könnt ihr hier nachlesen.

