Wolfenstein 2: The New Colossus - USK erteilt Freigabe, keine Schnitte bei der Gewalt

Bethesdas Ego-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus kann pünktlich am 27. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Wie der Publisher per Pressemeldung mitteilt, hat die USK keine Jugendfreigabe erteilt, der Shooter kommt also mit dem roten Sticker für Spieler ab 18 Jahre in den Handel.

Schnitte bei der Gewalt und Gewaltdarstellung waren laut Bethesda nicht nötig. Die von Bethesda beworbenen neuen Möglichkeiten, Nazis zu töten, werden also auch deutsche Spieler zu Gesicht bekommen. Nur die eigentlichen Nazis gibt es wie zu erwarten nicht: Wie beim Vorgänger wurden alle Zusammenhänge mit dem Dritten Reich gestrichen, verfassungswidrige Symbole entfernt und der Gegner ist nur »das Regime«. Außerdem steht hierzulande ausschließlich die lokalisierte Vertonung mit deutscher Synchro zur Verfügung.

Wer bis zum Release Ende des Monats sein Gedächtnis auffrischen will, kann die bisherige Wolfenstein-Story in unserem Special nachlesen. In Wolfenstein 2 trägt B.J. Blaskowicz den Kampf nach Amerika und arbeitet mit der dortigen Untergrundbewegung zusammen, um das Regime zu vernichten.

