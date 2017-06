Wonder Woman bricht Box Office-Rekord - Der erfolgreichste Film, der von einer Frau gedreht wurde

Wonder Woman ist jetzt – nach einem weiteren einträglichen Kino-Wochenende – der erfolgreichste Film, der bisher von einer Frau gedreht wurde. Zumindest wenn es um das Einspielergebnis geht: Der Film, bei dem die Oscar-Gewinnerin Patty Jenkins Regie geführt hat, kommt mittlerweile auf ein Box Office-Ergebnis von über 652,9 Millionen US-Dollar weltweit.

Damit lässt der Superheldenfilm mit Gal Gadot in der Hauptrolle Mamma Mia! mühelos hinter sich. 2008 hatte der Streifen von Phyllida Lloyd satte 609,8 Millionen Dollar eingespielt. In den USA soll Wonder Woman mittlerweile bereits 318,4 Millionen in die Kassen gespült haben. Was jetzt schon mehr ist, als es Man of Steel (291 Millionen) und Iron Man (318,4 Millionen) vergönnt war – in ihrer gesamten US-Laufzeit, wohlgemerkt.

Das alles kommt natürlich nicht von ungefähr: Die Kritiken zu Wonder Woman sind zum Großteil überschwänglich positiv. Endlich schafft es eine DC-Comicverfilmung wieder, die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen. Dass hier eine weibliche Hauptfigur neu eingeführt wird und beim Film selbst dann auch noch eine Frau Regie geführt hat, macht den Erfolg perfekt.

