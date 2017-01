World of Tanks - Deutschland in der Cheater-Rangliste auf Platz 2

World of Tanks

Wer in World of Tanks erfolgreich sein will, der braucht taktisches Feingefühl, um seine Panzer möglichst effizient einzusetzen. Sich auf Cheats und Hacks zu verlassen, funktioniert natürlich auch, wird aber von den Wargaming-Entwicklern hart bestraft. Offenbar ist der Griff zu Cheat-Programmen hier in Deutschland weit verbreitet, wenn wir den Statistiken der letzten World of Tanks-Bannwelle glauben dürfen.

Die Zahlen stammen nicht von Wargaming, sondern von WoT Cheaters!, einer inoffiziellen Seite, die ihre Daten angeblich von den Servern der World of Tanks-Macher bezieht. Dort ist auch aufgelistet, welche Sprache der Client der insgesamt 3503 gebannten World of Tanks-Spieler hatte. Demnach wurden 314 deutschsprachige Spieler gesperrt, nur in Polen wurden mit 782 Spielern noch mehr Cheater gebannt.

Wargaming selbst gibt keine Statistiken zu gebannten Spielern heraus, also sind die Zahlen von WoT Cheaters! mit Vorsicht zu genießen. (via Mein MMO)

Seid ihr schon auf Cheater gestoßen?