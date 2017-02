World of Tanks - Prominenter Spieler stirbt während 24-Stunden-Livestream

World of Tanks-Streamer Brian "Poshybrid" Vigneault ist gestorben.

Brian "Poshybrid" Vigneault war ein in der World of Tanks-Community populärer Streamer, der in einem 24 Stunden-Livestream Spenden für die Wohltätigkeitsstiftung Make-A-Wish sammeln wollte. Wie Kotaku berichtet, verließ der 35-Jährige nach etwa 22 Stunden den Raum für eine Zigarettenpause und ist anschließend nicht mehr vor die laufende Kamera zurückgekehrt.

Viele Zuschauer hatten vermutet, dass der Streamer lediglich eingeschlafen sei. Ein Freund habe Vigneault am nächsten Tag eine Nachricht geschickt. Die sei aber nicht von ihm, sondern von einem Polizisten beantwortet worden, der den Tod des Streamers bestätigt habe. Eine offizielle Bekanntgabe zur Todesursache gibt es nicht. Das Virginia Beach Police Department untersucht den Fall laut Kotaku.

Vigneaults Twitch-Kanal hat sich mittlerweile in eine Gedenkstätte verwandelt, in der zahlreiche Fans ihre Trauer kundtun.

Fans trauern im Twitch-Chat.

Vigneaults Clan FAME trauert dagegen über Facebook:

Die World of Tanks-Entwickler Wargaming gaben gegenüber Polygon ebenfalls ihre Beileidsbekundung ab:

"Wargaming ist betroffen, vom Tod des Streamers und Panzerfahrers Brian Vigneault aka »Poshybrid«, zu hören. Einem leidenschaftlichen World of Tanks-Spieler und Spender für die Make-A-Wish Foundation. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt nun seiner Familie und seinen Freunden."

Brian "Poshybrid" Vigneault hinterlässt eine Frau und drei Kinder.