Wynncraft - Spielbares MMO in Minecraft gebaut

Wynncraft - Das Minecraft-MMO

Mithilfe des Sandbox-Spiels Minecraft haben die Fans schon zahlreiche Dinge konstruiert: Jetzt gibt es sogar ein spielbares MMO. Es handelt sich dabei um das Projekt Wynncraft, das komplett kostenlos zum Download bereitsteht. Die Hobbyentwickler haben in mühevoller Kleinarbeit eine riesige Spielwelt in Minecraft erschaffen und auch sonst an alle wichtigen Elemente eines MMOs gedacht.

Minecraft trifft auf World of WarCraft

So können die Spieler nicht nur Quests in Angriff nehmen, sondern auch im Level aufsteigen, Gilden gründen und sogar Bosskämpfe bestreiten. Die Arbeiten an Wynncraft haben bisher bereits vier Jahre in Anspruch genommen und soll auch in in Zukunft noch erweitert werden.

Den Download von Wynncraft findet ihr auf der offiziellen Webseite des Projekts. Um es spielen zu können, benötigt ihr jedoch ein Exemplar von Minecraft. Ein Video mit Gameplay-Szenen gibt es oberhalb dieser Meldung zu sehen. Viel Spaß damit!

Mehr: Pokémon Rot - Minecraft-Modder baut Game Boy-Klassiker nach

Alle 13 Bilder ansehen