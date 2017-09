Wario & Waluigi - Altes Interview verrät, warum die beiden Bösewichte keine Freundinnen haben

Der Blog Supper Mario Broth hat ein 17 Jahre altes Interview ausgegraben. Darin interviewt das mittlerweile aufgelöste amerikanische Nintendo Power-Magazin die beiden Entwickler Hiroyuki Takahashi und Syugo Takahashi, die damals unter Studio Camelot an Mario Tennis und Mario Golf arbeiteten.

Damals fragten die beiden bei Nintendo nach, ob Wario und Waluigi denn wie Mario und Luigi nicht auch Freundinnen wie Prinzessin Peach oder Daisy hätten, die die Entwickler ins Spiel integrieren könnten. Die (zumindest für Wario und Waluigi selbst) äußerst bittere Antwort auf diese Frage folgte von Shigeru Miyamoto höchstpersönlich.

The reason Wario and Waluigi have no girlfriends, from a Nintendo Power interview with Hiroyuki Takahashi and Syugo Takahashi of Camelot. pic.twitter.com/n2cISa1klD