Xbox Game Pass - Über 100 Spiele für 10 US-Dollar: Microsoft kündigt Games-Flatrate an

Mit Xbox Game Pass kündigt Microsoft eine umfassende Spiele-Flatrate für Xbox One an.

Mit dem Xbox Game Pass hat Microsoft soeben eine Games-Flatrate für Xbox One angekündigt. Der Service soll euch noch ab diesem Frühjahr für knapp 10 US-Dollar pro Monat uneingeschränkten Zugriff auf über 100 Xbox One- und abwärtskompatible Xbox 360-Spiele geben.

Anders als bei PlayStation Now handelt es sich bei Xbox Game Pass um keinen Streaming-Dienst. Stattdessen dürft ihr das Spieleangebot nach Herzenslust durchstöbern und Titel, die euch interessieren, anschließend auf eure Xbox One herunterladen. Das, so Xbox-Chef Phil Spencer, bedeute ein durchgehend angenehmes Spielerlebnis - ohne sich Sorgen um die Streaming-Qualität, eure Bandbreite oder Verbindungsprobleme zu machen. Weiter heißt es hierzu auf der offiziellen Website.

"Du kannst Vollversionen der Spiele führender Publisher herunterladen und 30 Tage lang offline spielen."

Das Spieleangebot soll unter anderem mit Titeln von Third Party-Herstellern wie Warner Bros., 2K, Capcom oder Bandai Namco aufwarten und monatlich um neue Spiele erweitern werden. Wobei "gelegentlich" auch Spiele aus dem Portfolio verschwinden werden, was an Lizenzvereinbarungen mit Third Party-Publishern liegen dürfte. Zum Launch sollen beispielsweise Halo 5: Guardians, Payday 2 oder NBA 2K16 über Xbox Game Pass verfügbar sein.

Weiterer Vorteil von Xbox Game Pass: Wenn euch ein Spiel aus dem Xbox Game Pass-Katalog so gut gefällt, dass ihr es kaufen wollt, dann bekommt ihr einen exklusiven Rabatt. Beim Hauptspiel spart ihr 20%, bei dazugehörigen DLCs jeweils 10%.

Xbox Game Pass soll im Frühjahr 2017 starten. Zuvor will Microsoft den Online-Service mit ausgewählten Mitgliedern des Xbox Insider-Programms testen. Zudem sollen Xbox Live Gold-Mitglieder früheren Zugriff auf Xbox Game Pass bekommen. Eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft ist jedoch nicht nötig, um Xbox Games Pass zu nutzen, sobald der Service für eine breite Spielerschaft erscheint.

Werdet ihr das Xbox Games Pass-Angebot nutzen?