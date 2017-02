Xbox Games with Gold - Das sind die Gratis-Spiele im März 2017

Die Xbox Games with Gold für März 2017 wurden bekannt gegeben.

Auch der März 2017 hält für Xbox Live Gold-Mitglieder wieder Gratis-Spiele bereit. Wie immer unterteilen sich die Titel des "Games with Gold"-Programms in jeweils zwei Xbox One- und zwei Xbox 360-Spiele, wobei One-Besitzer dank Abwärtskompatibilität auch die 360-Titel spielen können.

Xbox One-Fans dürfen sich über das Horrorspiel Layers of Fear freuen, das euch in die Psyche eines wahnsinnigen Künstlers abtauchen lässt. Zudem gibt es den Multiplayer-Shooter Evolve in der Ultimate Edition. Xbox 360-Spieler bekommen hingegen Borderlands 2 und Heavy Weapon.

Die "Games with Gold"-Gratis-Spiele im März 2017

Layers of Fear (One, 1. - 31. März)

Evolve: Ultimate Edition (One, 16. März - 15. April)

Borderlands 2 (360, 1. - 15. März)

Heavy Weapon (360, 16. - 31. März)

Wie gefallen euch die "Games with Gold"-Gratis-Spiele im März 2017?