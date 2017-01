Xbox One - Battlefield 3, Dragon Age: Origins & weitere Xbox 360-Spiele jetzt abwärtskompatibel

Dragon Age: Origins

Dank des Abwärtskompatibilitäts-Programms der Xbox One dürfen wir alte Xbox 360-Spiele auch auf der aktuellen Microsoft-Konsole noch einmal erleben. Regelmäßig wächst die Bibliothek, die mittlerweile weit mehr als 300 Titel umfasst.

Im Zuge der letzten Aufstockung haben es nun auch die beiden EA-Shooter Battlefield 3 und Battlefield: Bad Company 2 in die Riege der abwärtskompatiblen Spiele geschafft. Die Rollenspieler unter euch dürfen sich auf den BioWare-Klassiker Dragon Age: Origins freuen, das nun ebenfalls auf der Xbox One spielbar ist. Mit Ghostbusters, Strania, The Splatters und Scrap Metal gibt es außerdem noch weitere auf der Xbox One spielbare 360-Titel. Die komplette Liste der abwärtskompatiblen Xbox 360-Spiele findet ihr auf der offiziellen Xbox-Website.

