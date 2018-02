Xbox One - Das sind die Deals with Gold der Woche

Microsoft hat neue Deals with Gold für die Xbox One veröffentlicht. Abonnenten von Xbox Live Gold bekommen damit auch in dieser Woche einige attraktive Angebote für Xbox One- und Xbox 360-Titel.

Call of Duty: WW2, Destiny 2 & mehr reduziert

Unter anderem ist in den nächsten sieben Tagen der Shooter Call of Duty: WW2 im Angebot und kostet statt 69,99 Euro für Gold-Mitglieder nur 45,49 Euro. Bungies Shooter Destiny 2 wurde ebenfalls im Preis gesenkt, die Standard-Edition kostet aktuell für Abonnenten 28 Euro.

Ein gutes Angebot ist auch die normale Version des Gangster-Spiels Mafia 3. Statt 39,99 Euro können Gold-Abonnenten das Spiel in den nächsten Tagen für 16 Euro erwerben.

Alle weiteren Deals für Xbox One und Xbox 360 hat Microsofts Larry "Major Nelson" Hryb in seinem Blog gepostet, die Übersicht findet ihr hier.

Holt ihr euch in dieser Woche eine oder mehrere Deals with Gold?