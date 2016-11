Xbox One - Diese beiden Arcade-Spiele sind ab sofort abwärtskompatibel

Zwei Xbox-Live-Arcade-Spiele sind ab sofort auf der Xbox One abwärtskompatibel spielbar.

Die Liste der abwärtskompatiblen Spiele für die Xbox One wächst und wächst. Kurz vor dem Wochenende hat Microsofts Larry Hryb alias »Major Nelson« per Twitter weiteren Nachschub angekündigt.

Demnach sind die beiden Xbox-Live-Arcade-Spiele Omega Five – ein Horizontal-Shooter – sowie das Strategiespiel Military Madness ab sofort auf der Xbox One spielbar.

Omega Five and Military Madness are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/XeW4T1Ol0I