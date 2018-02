Xbox One - Microsoft äußert sich erneut zum Tastatur- und Maus-Support

Bereits seit längerem plant Microsoft, eine offizielle Lösung für den Anschluss von Mäusen und Tastaturen an die Xbox One anzubieten, bislang lässt diese allerdings noch auf sich warten. Möglich ist der Anschluss aber schon jetzt, zum Beispiel über entsprechende Adapter. Das kann natürlich zum Beispiel bei Shootern von Vorteil für Tastatur- und Mausspieler gegenüber Controller-Nutzern sein.

Microsoft ist sich dessen zwar bewusst, verzichtet aber auf Regulationen. Der Grund dafür liegt laut Xbox Director Mike Ybarra darin, dass Microsoft entsprechende Setups an der Konsole zwar blockieren könne, das aber nicht wolle, um den Entwicklern die entsprechenden Freiheiten für die Unterstützung nicht zu verbauen.

Developers have the choice to use APIs that detect and not allow these. It’s up to them, but the capability is there. https://t.co/jE97R6oj0c