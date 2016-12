Xbox One - Microsoft bringt vielleicht den originalen Xbox-Controller zurück

Der alte "Duke"-Controller der ersten Xbox

Hand auf's Herz, was war eure erste Xbox-Konsole? Hattet ihr überhaupt jemals eine? Diejenigen unter euch, die schon die allererste Xbox unter dem Weihnachtsbaum liegen hatten, erinnern sich vielleicht auch an den mittlerweile legendären "Duke"-Controller. Der originale Xbox-Controller ist bekannt für seine klobige Größe und das nicht gerade handliche Design, aber er hatte Charme.

Wenn es nach Seamus Blackley geht, dem Architekten der ersten Xbox-Konsole, könnte es schon bald ein Comeback des Controllers geben. Auf Twitter gab Blackley bekannt, der mittlerweile nicht mehr bei Microsoft arbeitet, dass er gerade tatsächlich nach einer Möglichkeit sucht, eine neue Version des klassischen Controllers zu veröffentlichen.

As promised, I am doing actual work to see if we can release a new Duke. Please stay tuned! RT if psyched! pic.twitter.com/BhkKEk7IUQ