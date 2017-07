Xbox One - Microsoft plant offenbar Geschenke-Funktion für den Store

Microsoft plant offenbar, den Xbox Store der Xbox One mit einer Geschenke-Funktion auszustatten. Damit soll es zukünftig möglich sein, seinen Freunden digitale Inhalte wie Spiele oder DLCs zu schenken. Ihr bezahlt dann den Inhalt selbst, danach taucht er dann beim Beschenkten auf.

Xbox Vizepräsident Mike Ybarra hat sein solches Feature jetzt auf Twitter. Auf die Frage, wie weit man noch von besagter Geschenke-Funktion für Freunde entfernt sei, antwortete Ybarra: "Nicht mehr weit".

@XboxQwik hey Mike, how far off are we from getting the ability to GIFT a new purchase for a friend?