Xbox One - Neues Insider-Programm gibt exklusiven Zugang zu Spielen, Apps & Updates

Das neue Xbox Insider-Programm

Wer sich bisher als Xbox Preview-Mitglied bezeichnen durfte, ist ab jetzt ein Xbox Insider. Microsoft hat den Namen des Programms geändert und erweitert das bestehende Xbox Preview-Angebot um neue Features. Bislang konnten Mitglieder verfrüht auf Xbox One-Updates zugreifen und Feedback zu den Neuerungen geben.

In Zukunft werden Xbox Insider aber auch exklusive Einblicke in Spiele und Apps bekommen. Bestehende Preview-Mitgliedschaften werden automatisch in das Insider-Programm übertragen, wobei sich auch normale Xbox-User anmelden können. Das entsprechende Dashboard wurde ebenfalls überarbeitet, die Details findet ihr hier.

Das neue Programm soll nach und nach in den kommenden Wochen ausgerollt werden, wobei aktive Preview-Mitglieder als erstes bedacht werden. (via VG247)

Werdet ihr euch auch anmelden?