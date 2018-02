Wenn ihr im Besitz einer Xbox seid, lohnt es sich an diesem Wochenende die Konsole anzuwerfen. Vom 15. bis 18. Februar sind auf der Xbox One und Xbox 360 alle Online-Multiplayer freigeschaltet, auch wenn ihr kein Gold-Mitglied seid. Praktischerweise befinden sich in diesen Tagen mehrere beliebte Multiplayer-Spiele in einem Free-Weekend.

Free Play Days are back!

Take advantage of free multiplayer and 2 unlocked games (Rainbow 6 Siege and NBA 2K18) now through February 18: https://t.co/LZE9ir8ePM pic.twitter.com/DTqLxIVOp0 — Xbox (@Xbox) February 15, 2018

Ihr habt daher die Möglichkeit Rainbow Six: Siege und NBA 2k18 ohne zusätzliche Kosten auszuprobieren, inklusive Multiplayer. In Rainbow Six steht euch das komplette Spiel mit allen Karten, Operatorn und Modi zur Verfügung. Außerdem könnt ihr das Spiel bis zum 6. März mit 30 Prozent Rabatt erwerben, solltet ihr euch nach dem Wochenende für einen Kauf entscheiden.

Overwatch steht sogar etwas länger zum Testen bereit. Hier könnt ihr euch vom 16. bis 19. Februar in den Kampf stürzen. Allerdings ist dieses Free Weekend offenbar kein offizieller Teil der freien Multiplayer-Aktion. Auf der Overwatch-Website heißt es daher, dass ihr dennoch eine Gold-Mitgliedschaft benötigt, um es kostenlos herunterladen zu können. Dafür habt ihr dann allerdings die Möglichkeit in das aktuelle Mondneujahr-Event reinschnuppern. Dieses bietet u.a. neue Skins, Spielmodi und Maps.