Nur 277 Euro: Xbox One S 1 TB mit AC: Origins + CoD: WW2 + Forza Horizon 3 - Singles-Day-Angebote

MediaMarkt hat passend zum Singles-Day einige sehr interessante Angebote. Dieser Tag wird in China vor allem von jungen Leuten gefeiert. Hierbei wurde sich für den 11.11 entschieden, da die Zahl 1 für einen Single steht. Die Singles organisieren Partys, Karaoke-Veranstaltungen und mehr, um ihren Tag und ihr Single-Leben zu feiern.

Seit einigen Jahren ist es zugleich einer der größten Shopping-Tage im Jahr, sodass zuletzt auch Händler in Deutschland auf den Zug aufgesprungen sind. Daher können wir euch heute einige Angebote präsentieren.

Allen voran bekommt ihr ein sehr starkes Bundle für die Xbox One S. Diese gibt es mit einer Terrabyte-Festplatte und drei attraktiven Spielen. Bei den Spielen handelt es sich um Assassin's Creed: Origins, Call of Duty: WW2 und Forza Horizon 3. Damit erwarten euch gewiss etliche Stunden an Spielspaß.

Xbox One S 1 TB + AC: Origins + Call of Duty: WW2 + Forza Horizon 3 für nur 277 Euro

Weitere Singles-Day-Angebote:

Wem manch ein Preis zu hoch ist, um ihn auf einmal zu zahlen, kann sich bei MediaMarkt auch für eine 0%-Finanzierung entscheiden. Diese kann eine maximale Laufzeit von 33 Monaten haben.

Alle Angebote sind ausschließlich online erhältlich. Des Weiteren gelten sie nur solange der Vorrat reicht oder bis Montag um 9 Uhr MEZ.