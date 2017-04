Xbox One S 500 GB + 9 Spiele + 2. Controller für nur 359 Euro - XXL-Sparpaket bei Media Markt

Xbox One S 500 GB mit neun Spielen und einem zweiten Controller.

Solltet ihr bisher noch keine Xbox One S besitzen und auf ein gutes Angebot gewartet haben, dann ist eure Zeit jetzt gekommen. Media Markt hat ein XXL-Sparpaket geschnürt.

Ihr bekommt die Xbox One S 500 GB mit neun Spielen und dem Xbox One Wireless Controller im Winter Forces Design. Das ganze Paket gibt es für nur 359 Euro. Selten hat ein Konsolen-Bundle so viel Spielspaß garantiert.

Die folgenden Spiele sind in diesem Paket enthalten:

Xbox One S 500 GB + 9 Spiele + 2. Controller für 359 Euro

Bei Media Markt könnt ihr aktuell auch vier Spiele kaufen und müsst ihr zwei davon bezahlen. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer separaten News.

