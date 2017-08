Xbox One S 500 GB mit drei Spielen für 249 Euro - Aktuelle Gamescom-Angebote im Microsoft-Store

Auf der Gamescom hat Microsoft die Vorbestellung für die Xbox One X gestartet. Die 4K-Konsole erscheint am 7. November 2017 und wird dann die leistungsstärkste Konsole von allen sein. Bevor es aber soweit ist, bietet Microsoft nun im Rahmen der Gamescom ein paar interessante Angebote im Microsoft-Store an.

Hier bekommt ihr die Xbox One S 500 GB im Bundle mit drei großartigen Spielen. Allen voran gibt es Gears of War 4 für die geballte Action. Gefolgt von Halo Wars 2 für alle Strategen unter euch und die Geschwindigkeits-Enthusiasten können sich über Forza Horizon 3 freuen. Das Bundle kostet euch nur 249 Euro.

Xbox One S 500 GB + Forza Horizon 3 + Gears of War 4 + Halo Wars 2

Wer die PK von Microsoft verfolgt hat, der hat ebenfalls mitbekommen, dass es ein neues Bundle der Xbox One S gibt. Im Microsoft-Store könnt ihr die Xbox One S Minecraft Limited Edition vorbestellen. Hierbei handelt es sich um eine Xbox One S mit einer Terrabyte-Festplatte. Die Konsole und der Controller haben ein spezielles Minecraft-Design.

Als Spiele enthalten sind Minecraft und das Bonusmaterial Minecraft Redstone Pack. Zudem gehören ein Probemonat des Xbox Game Passes und 14 Tage Xbox Live Gold ebenfalls zum Lieferumfang. Das Bundle erscheint am 3. Oktober 2017.

Xbox One S 1 TB - Minecraft Limited Edition Bundle für 399,99 Euro

Bis zum 9. September 2017 erhaltet ihr im Xbox Design Lab des Microsoft-Stores eine personalisierte Gravur im Wert von 9,99 Euro kostenlos. Stellt euch euren Xbox-Controller ganz nach euren Vorstellungen zusammen und verpasst ihm am Ende noch kostenlos eine einzigartige Gravur.

Xbox Design Lab - Erstellt euren Xbox-Controller

Alle Gamescom-Deals im Microsoft-Store