Aktuell gibt es mehrere Xbox One S-Bundles bei Saturn 50 Euro günstiger.

Dank 50 Euro Direktabzug gibt es aktuell mehrere attraktive Xbox One S-Bundles bei Saturn. Die 50 Euro werden direkt beim Hinzufügen zum Warenkorb abgezogen. Wer sich die 5 Euro Versandkosten sparen möchte, kann die Konsole auch in einen Saturn in seiner Nähe liefern lassen. Das Angebot gilt nur für ausgewählte Produkte.

Dadurch bekommt ihr zum Beispiel die Xbox One S 500GB für 229 Euro. Falls ihr gerne direkt ein Spiel dabei haben wollt, gibt es auch noch einige attraktive Bundles.

Xbox One S 500GB für 229 Euro

Die Xbox One S 500GB bekommt ihr zum Beispiel auch zusammen mit Battlefield 1 für 249 Euro. Der Vorrat scheint allerdings begrenzt zu sein, da bereits jetzt andere Bundles mit FIFA 17 oder die Gears of War 4 Special Edition ausverkauft sind.

Xbox One S 500GB + Battlefield 1 Bundle für 249 Euro

Weitere Bundle-Angebote: