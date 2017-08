Xbox One S im Bundle mit Chips, Bier & Forza Horizon 3 - Aktuelle Konsolen-Angebote

Wie sieht das perfekte Konsolen-Bundle aus? Ist es ein Bundle aus einer Konsole mit besonders vielen Spielen? Ist es eine PS4 Pro mit VR-Brille? Oder ist es vielleicht das aktuelle Xbox One S-Bundle, das ihr bei Amazon bekommt?

Die schlanke Xbox One S 500 GB bietet Amazon im Bundle mit Forza Horizon 3 und einem zweiten Wireless-Controller an. Das i-Tüpfelchen bilden allerdings die weiteren Zugaben: ein 12er Pack funny-frisch Chipsfrisch ungarisch und 24x0,5l Beck's Pils Dosen.

Durch diese Dreingaben ist ein rundum gelungener Zockerabend eigentlich vorprogrammiert. Die nächste Frage, nach wie vielen Dosen man in Forza Horizon 3 nicht mehr gerade aus fahren kann, bedarf wohl einer empirischen Studie. Das besondere Bundle bekommt ihr für 310,39 Euro.

Xbox One S 500 GB + Forza Horizon 3 + 2. Controller + 24x0,5l Beck's Pils Dosen + 12x Chipstüten für 310,39 Euro

Achtung: Dieses Produkt enthält Alkohol und darf nicht an Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter abgegeben werden. Mit der Bestellung bestätigt ihr, dass ihr das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter habt.

Warum eine PS4 Pro, wenn man auch zwei haben kann?

Besonders viel Power unter der Haube bekommt ihr mit der PS4 Pro. Gerade wer auf 4K-Upscaling und dadurch schönere Bilder oder auf VR setzt, ist mit dieser Konsole gut bedient. Wer jetzt noch einen Freund hat, der ebenfalls eine PS4 Pro sucht, der sollte sich das MediaMarkt-Angebot anschauen. Aktuell bekommt ihr hier zwei PS4 Pro für 598 Euro. Somit kostet euch eine PS4 Pro 299 Euro.

2x PS4 Pro für 598 Euro

Weitere Konsolen-Angebote:

Beim Angebot der Xbox One S mit den fünf Spielen werdet ihr auf der Saturn-Shopseite sehen, dass sie von sieben Spielen sprechen. Dabei scheinen sie die Halo: The Master Chief Collection als einzelne Spiele gezählt zu haben. Allerdings scheinen sie nicht bedacht zu haben, dass es sich um vier Spiele in der Collection handelt. Somit sind theoretisch acht einzelne Spiele im Bundle enthalten.