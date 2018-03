Xbox One - Spiele laufen bald vollständig in der Cloud, glaubt Phil Spencer

Der Trend geht beim Spielen immer mehr hin zu Streaming, Online-Services und Abonnements. Wir können dank Angeboten wie Xbox Game Pass, PS Plus oder Shadow mittlerweile nicht nur Spiele, sondern auch Rechenleistung streamen. Microsofts Action-Spiel Crackdown 3 soll ebenfalls einige Operationen in die Cloud auslagern. Xbox-Chef Phil Spencer geht sogar davon aus, dass in Zukunft Spiele zu 100 % in der Cloud laufen werden. Klassische Konsolen werden ihm zufolge aber trotzdem nicht obsolet.

Cloud-Gaming bietet unterschiedliche Möglichkeiten

Auf die Frage eines Twitter-Nutzers hin, ob Phil Spencer immer noch an Cloud Computing-Technologie glaube und wie seine Prognosen dahingehend für die nächsten fünf Jahre seien, antwortet der Xbox-Chef Folgendes:

"Ich denke, wir werden das volle Spektrum sehen: Von Spielen, die 100 % in der Cloud laufen und auf jegliches Gerät gestreamt werden können bis hin zu High End-Spielen, die stark reagierende Berechnungen lokal durchführen und Arbeitslast in die Cloud auslagern, die Latenzen gegenüber toleranter ist – mit unglaublichen Resultaten vor Ort."

I think we'll see the full spectrum from games that run 100% in the cloud streamed to any device to high end games that run highly responsive compute locally while offloading heavy latency tolerant workloads to the cloud for incredible local results. — Phil Spencer (@XboxP3) March 13, 2018

Konsolen kommt immer noch eine Schlüsselfunktion zu

Weil das alles komplizierter klingt, als es ist, versucht sich der Fragensteller an einer Art Übersetzung. Im Endeffekt erklärt Phil Spencer, dass es in Zukunft sowohl Spiele geben wird, die nur einen Teil der Berechnung in die Cloud auslagern, als auch Spiele, die wir vollständig streamen. Aber nichtsdestotrotz seien die Konsolen immer noch wichtig, das bleibe auch innerhalb der nächsten Jahre so und damit rechne Microsoft auch fest. Das Ende der Heimkonsolen dürfte also noch eine Weile auf sich warten lassen – sofern es denn überhaupt irgendwann kommt.

Tim's the translator. Key for me is that a local console that is able to run great games will be important for years, that's what we are planning for. — Phil Spencer (@XboxP3) March 13, 2018

Crackdown 3 lagert einen Teil der Zerstörungs-Berechnung in die Cloud aus

Crackdown 3 soll sich die Macht der Cloud bereits zu Nutze machen. Dank der Auslagerung soll eine bessere Physik im Spiel ermöglicht werden und somit noch ausgeklügeltere Zerstörungsorgien. Crackdown 3 wurde bereits mehrfach verschoben, eigentlich sollte das Spiel schon vor zwei Jahren erscheinen. Aktuell sieht es so aus, als sei es im May soweit. Zumindest hat Amazon kürzlich den 25. Mai als Release-Datum gelistet, eine offizielle Ankündigung mit Termin gibt es noch nicht.

Was haltet ihr von Cloud-basiertem Spielen? Seht ihr die Zukunft auch im Streaming?