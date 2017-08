Xbox One - Spotify-App ist jetzt für die Microsoft-Konsole verfügbar

Erst letzte Woche hatten wir über das Gerücht berichtet, dass der Musik-Streaming-Service Spotify nun auch auf die Xbox One kommt. Keine Woche später hat sich dieses Gerücht nun bestätigt, die Spotify-App ist ab sofort für die Microsoft-Konsole verfügbar.

Den ein oder anderen wird die späte Integration des Dienstes überraschen, schließlich gibt es Spotify für die PS4 schon lange, außerdem wurde die Xbox One schon von Beginn an als "All-In-One-Entertainment-System" beworben. Sei es drum, die kostenlose App ist da und bietet all das, was man sich davon erwartet.

Beispielsweise könnt ihr sowohl bei Spielen als auch bei allen anderen Aktivitäten eure eigene Musik im Hintergrund laufen lassen, was äußerst angenehm ist. Die App ist sowohl für zahlende als auch "Free"-Abonnenten verfügbar, der Download der App kostenlos.

Wer bislang noch nicht genau weiß, was ihn bei Spotify erwartet, was der Dienst kann und wie vor allem die Integration auf der Xbox One funktioniert, findet auf der Spotify-Internetseite weitere Details.