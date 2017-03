Xbox One - System-Update bringt heute Achievement-Tracker & mehr

Microsoft veröffentlicht heute ein umfangreiches System-Update für die Xbox One.

Wie Microsoft bekannt gibt, dürfen sich Xbox One-Besitzer heute über das März-Update 2017 freuen. Das System-Update erweitert die Konsole um gleich mehrere neue Features, entschlackt aber auch die Benutzeroberfläche, was für eine leichtere Bedienung und bessere Performance sorgen soll.

Zu den Highlights des März-Updates zählt die Streaming-App Beam. Es handelt sich um einen Twitch-Konkurrenten, der mit mehr interaktiven Elementen punkten will. Microsoft selbst schreibt über Beam:

"Beam bietet Dir die Möglichkeit, Dein Gameplay mit der Community in Echtzeit zu teilen. Der neue Streaming-Service ist direkt über den Guide erreichbar, für die Nutzung benötigst Du also keine zusätzliche Hard- oder Software. Beam ist interaktiv und erlaubt es Dir, mit deinen Lieblings-Streamern und der Community zu chatten, zu interagieren und auf ganz neue Art und Weise am Spielgeschehen teilzunehmen."

Zudem enthält das März-Update 2017 einen Achievement-Tracker, bei dem ihr je nach Spiel mehrere Achievements auswählen und in eurem Overlay den jeweiligen Fortschritt beim Sammeln des Achievements verfolgen könnt - während ihr spielt. Des Weiteren bietet das Update ein Copilot-Feature. Hier verlinkt ihr zwei Controller an einer Konsole, sodass eure Xbox One beide Controller als einen wahrnimmt. Dieses Feature richtet sich laut Microsoft an Spieler, die "speziell angepasste Konfigurationen" brauchen oder alle, die ihre Spielerfahrung um ein Koop-Element ergänzen wollen.

Einen Überblick über alle Neuerungen des März-Updates verschafft euch das nachfolgenden Video:

