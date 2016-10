Xbox One - Update bringt Livestream Beam & Dolby Atmos-Support

Die Xbox One erhält neue Features

Im Rahmen eines Windows-Events hat Microsoft auch neue Features für die Xbox One angekündigt. So wird der Livestream-Service Beam seinen Weg nicht nur zu Windows 10 finden, sondern per Firmware-Update auch in die Konsole integriert. Ähnlich wie etwa bei Twitch lassen sich damit Game-Stream live verfolgen, während gleichzeitig mit den Streamern kommuniziert werden kann. Erst im August diesen Jahres wurde Beam von Microsoft erworben. (via Xbox Wire)

Mehr: Xbox One S - Neue Konsolen-Bundles zu Weihnachten erhältlich

Darüber hinaus kündigte Microsoft das Arena-Feature für Xbox Li an. Damit könnt ihr selbst Turniere eurer Lieblingsspiele erstellen, das Regelwerk festlegen und Freunde einladen, mit denen ihr dann plattformübergreifend eure Kräfte messen könnt — Cross Play macht es möglich.

Zu guter Letzt erhält die Xbox One auch Support für die Surround-Technology Dolby Atmos, die mithilfe des Bitstream Audio Pass sowohl für Spiele als auch für Blu-rays verfügbar gemacht wird.

Alle genannten Features sollen Anfang 2017 mit dem kostenlosen Creators Update als Download zur Verfügung gestellt werden.