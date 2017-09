Xbox One - Dank Abwärtskompatibilität kommen vier Halo-Klassiker auf die Xbox One

Microsofts Abwärtskompatibilität der Xbox One wird um vier Halo-Spiele erweitert, die damit erstmals auch auf der Xbox One gezockt werden können. Mit Halo 3, Halo 3: ODST Campaign Edition, Halo 4 und Halo: Combat Evolved in der Anniversary Edition wurden einige der am meisten herbeigesehnten Spiele verfügbar gemacht. Die frohe Botschaft verkündet Major Nelson via Twitter:

Halo 3, Halo 3 ODST Campaign Ed., Halo 4 & Halo: CE Anniversary (disc only) are coming to Xbox One Back Compat today https://t.co/qPMRNrLoTQ pic.twitter.com/sGigwAwWpI