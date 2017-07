Xbox One X 4K-Benchmarks - Leistungsvergleich mit der Xbox One

Digital Foundry veröffentlicht einmal mehr exklusive Informationen zur Anfang November kommenden 4K-Konsole Xbox One X, in diesem Fall Benchmark-Ergebnisse im Vergleich mit der Xbox One in verschiedenen Szenarien. Es handelt sich allerdings um interne Messungen von Microsoft und nicht etwa um eigene Messungen von Digital Foundry, zudem werden die konkreten Titel nicht beim Namen genannt.

Die Benchmarks wurden mit dem Xbox-Analyse-Tool PIX ("Performance Investigator for Xbox") in neun verschiedenen Spielen erstellt, die sich teilweise noch in der Entwicklung befinden und die teilweise bereits erschienen sind (Stand März 2017, siehe auch die Liste weiter unten). Eurogamer geht davon aus, dass es sich unter anderem um Forza Motorsport 7, Gears of War 4, Halo Wars 2, ReCore und Star Wars: Battlefront handelt.

Es ist allerdings nicht viel Zeit in die Portierung der Titel für die Xbox One X geflossen, zudem liefen sie noch auf einer frühen Version des Betriebssystems. Neue Funktionen der Scorpio-Hardware konnten dadurch nicht verwendet werden, außerdem wurde die Nutzung des nur bei der Xbox One physikalisch vorhandenen Zusatzspeichers ESRAM nicht mit Blick auf die neue Speicherstruktur der Xbox One X optimiert.

Eurogamer betont außerdem zu Recht, dass es sich hier jeweils nur um die Analyse einzelner Szenen handelt, während der Hardware-Anspruch eines Spiels in unterschiedlichen Szenarien stark schwanken kann. Und als wären das nicht genug Einschränkungen beziehen sich die Angaben zu guter Letzt allein auf die Rechenzeit der GPU. Die CPU könnte also unter realen Bedingungen ein Flaschenhals sein.

Vierfache Auflösung meist möglich

Die genannten Einschränkungen mal außen vorgelassen zeigen die Benchmark-Ergebnisse, dass viele der getesteten Titel mit der Xbox One X in 4K-Auflösung (3840x2160) fast genau so schnell oder sogar schneller laufen als auf der Xbox One in niedrigeren Auflösungen. Das Ergebnis hängt dabei erwartungsgemäß davon ab, mit welcher Auflösung die Spiele ursprünglich auf der Xbox One gerendert werden.

So erreicht die Xbox One X in allen fünf Spielen, die auf der Xbox One in Full HD laufen (1920x1080) unter 4K eine höhere Leistung. Bei den drei Xbox One-Titeln mit 900p-Auflösung (1600x900) ist die Framerate auf der Xbox One X im Vergleich etwas niedriger. Nur bei dem einzigen Titel mit 720p-Auflösung (1280x720) auf der Xbox One (vermutlich Star Wars: Battlefront) zieht die Xbox One X in 4K mit Blick auf die Framerate klar den Kürzeren.

Der Wechsel von 720p zu 2160p entspricht allerdings einer Erhöhung der Auflösung um das Neunfache, während Microsoft selbst mit der Xbox One X "nur" eine Vervierfachung als Ziel ausgibt (was dem Wechsel von Full HD zu 4K entspricht).

Xbox One vs. Xbox One X: Duell in Full HD

Ebenfalls Teil der von Eurogamer veröffentlichten Daten: Ein Vergleich der Leistung auf der Xbox One und der Xbox One X bei identischer Auflösung, wobei zusätzlich zwei verschiedene Szenarien für die Xbox One X zum Einsatz kommen: Im einen Fall ist die Performance unter Nutzung der aktuellsten Entwicklungsumgebung – bei der Xbox "XDK" genannt – zu sehen, im anderen Fall mit einer älteren Version des XDK, die laut Eurogamer praktisch alle bislang veröffentlichten Xbox One-Spiele nutzen.

Der Vergleich zeigt einerseits erwartungsgemäß, dass die Spiele bei identischer Auflösung auf der Xbox One X wesentlich schneller als auf der Xbox One laufen und teilweise sogar fast 200 fps erreichen. Andererseits ist der Leistungsgewinn mit der älteren XDK-Version deutlich geringer.

Das liegt laut Eurogamer daran, dass Spiele mit dieser XDK-Version nur etwa die Hälfte der Rechenleistung der Xbox One X nutzen können, also 3 Teraflops statt 6 Teraflops, während die Xbox One 1,3 Teraflops erreicht.

Microsoft empfiehlt Entwicklern dementsprechend, die neueste XDK-Version bei Updates für ihre bereits erschienenen Spiele zu nutzen, selbst wenn keine speziellen Anpassungen für die Xbox One X bei diesen Titeln geplant sind. Andernfalls würde die vorhandene Leistung schließlich ungenutzt bleiben.

Insgesamt deuten die veröffentlichten Benchmarks darauf hin, dass Microsoft sein Ziel einer Vervierfachung der Auflösung in den meisten Titeln mit der Xbox One X tatsächlich erreichen kann, es gibt aber noch einige Unbekannte in der Gleichung.

Einerseits wurden die Spiele noch nicht final für die Hardware der Xbox One X optimiert, was in Zukunft für eine bessere Leistung spricht. Andererseits handelt es sich um keine unabhängigen Testergebnisse, die noch dazu in eingeschränkten Szenarien und nur mit Blick auf die Leistung der GPU ermittelt wurden, was ihre Aussagekraft mit Blick auf die reale Spieleleistung klar einschränkt. Sehr viel schlauer als vorher sind wir deshalb insgesamt vermutlich nicht.