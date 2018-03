Xbox One X Bundle im Angebot mit 2. Controller und Sea of Thieves - Nur 444 Euro bei Saturn

Dieses Wochenende können sich die Entertainment-Angebote von Saturn sehen lassen. Bis Montag um 09 Uhr MEZ oder solange der Vorrat reicht, bekommt ihr die Xbox One X im Bundle mit einem zweiten Controller und Sea of Thieves für nur 444 Euro. Das ist in der Tat ein sehr starker Preis und ein attraktives Bundle.

Wer bisher noch gezögert hat die momentan leistungsstärkste Konsole zu kaufen, sollte sich dieses Bundle genau anschauen.

Xbox One X + 2. Controller + Sea of Thieves für 444 Euro

Weitere Xbox One- & Wochenend-Angebote bei Saturn

Des Weiteren gibt es die Xbox One S 500 GB im Bundle mit Mittelerde: Schatten des Krieges für nur 199 Euro. Einen neuen Wireless-Controller für die Xbox One bekommt ihr für nur 39,99 Euro und Gears of War 4 gibt es sehr günstig für 12,99 Euro.

Alle Angebote von Saturn