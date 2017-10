Xbox One X - Unboxing der Retail-Version, Größenvergleich mit der PS4 Pro

Die Xbox One X erscheint am 7. November und soll leistungstechnisch alle bisher dagewesenen Konsolen in den Schatten stellen. Jetzt erreichen die ersten Exemplare langsam auch ihren Bestimmungsort: Die Kollegen und Technik-Experten von Digital Foundry haben ihre Xbox One X beispielsweise bereits bekommen und präsentieren das zugehörige Unboxing-Video.

Darin sehen wir die normale Xbox One X, also ausdrücklich nicht die limitierte Project Scorpio-Edition. So, wie sie im Video zu sehen ist, soll die neue Microsoft-Konsole dann auch im Laden stehen. Enthalten sind natürlich die Kabel, ein Controller samt Batterien und die Konsole selbst, sowie Zugänge zum Xbox Game Pass und zu Xbox Live Gold.

Außerdem stellt Digital Foundry auch noch einen direkten Größenvergleich mit den anderen Konsolen an. Ob die Xbox One X kleiner als die PS4 Pro und die Xbox One S ist, erfahrt ihr im Video:

