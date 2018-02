Xbox One X - Mehr optimierte Xbox 360-Spiele sind auf dem Weg, sagt Microsoft

Die Abwärtskompatibilität der Xbox One ist unter Fans ein beliebtes Feature. Damit die leistungsstärkere Xbox One X nicht mit den alten Spielen unterfordert ist, gibt es auch einige ausgewählte Titel, die speziell für die ausgereifte Technik der Konsole optimiert sind. Diese lassen sich dann in 4K-Auflösung und mit verbesserter Farbdarstellung genießen.

Bisher sind es allerdings nicht allzu viele ältere Titel, die eben jene Sonderbehandlung bekommen haben. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Albert Penello, Marketing Manager bei Microsoft, hat nun gute Nachrichten für alle Xbox One X-Besitzer.

Auf die Frage eines Users, ob noch mehr 360-Spiele angepasst werden, antwortete er vielversprechend. Lange dauern soll es offenbar ebenfalls nicht mehr.

Yes. More coming soon! — Albert Penello (@albertpenello) February 19, 2018

Microsoft hatte bereits vor dem Release der Xbox One X angekündigt, mit der Abwärtskompatibilität auch ältere Spiele für die neue Konsole anzupassen. Zu den bisher optimierten Spielen zählen u.a. Halo 3, Assassin's Creed, Fallout 3 und Gears of War 3. Über die zünftig zu erwarten Klassiker lässt sich momentan aber nur spekulieren.

Welche Xbox 360-Titel würdet ihr gerne optimiert haben?