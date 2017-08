Xbox One X - Liste aller verbesserten Spiele für Microsofts neue Konsole

Während des heutigen pre-gamescom-Streams bestätigte Microsoft über 100 Spiele, die kostenlose Verbesserungen auf Xbox One X genießen werden. Während des Streams hob Aaron Greenberg von Microsoft besonders Quantum Break und Halo 5: Guardians hervor, allerdings dürft ihr euch noch bei vielen anderen Spielen auf ein Upgrade freuen.

Die Upgrades für Xbox One X beschränken sich nicht allein auf eine 4K-Auflösung, sondern beinhalten außerdem verbesserte Texturen, HDR und vieles mehr. Wie genau die Verbesserungen aussehen, liegt allerdings nicht an Microsoft, sondern in den Händen des jeweiligen Publishers.

Über 100 Spiele werden zum Launch der Xbox One X am 7. November 2017 Verbesserungen erhalten, allerdings haben sich auch einige Spiele in Microsofts offizielle Liste hineingeschlichen, die erst post-Xbox One X-Launch erscheinen werden

Alle verbesserten Spiele in der Übersicht