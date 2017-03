Xbox Scorpio - Großer Teil der Spiele läuft in nativem 4K, sagen angebliche Insider

Microsoft bewirbt die Xbox Scorpio als vollwertige 4K-Konsole.

Mit Mittelerde: Schatten des Krieges kennen wir bereits das erste Spiel, das von der Rechenleistung der Xbox Scorpio profitieren soll. Weitere Projekte sind in Arbeit, allzu konkrete Details sind aber nicht bekannt. Die Kollegen von Windows Central wollen ein bisschen was daran ändern und präsentieren uns in einem Bericht Informationen zur Scorpio, die von "vertrauenswürdigen Quellen" stammen sollen.

Demnach läuft ein "erheblicher Teil des Spiele-Lineups" in nativem 4K - und das gilt sowohl für First- als auch Third Party-Titel. Im vergangenen Jahr versprach Microsoft bereits natives 4K für alle First Party-Titel, also für Spiele, die bei Microsoft beziehungsweise einem Microsoft-Studio entstehen.

Weiter bekräftigen die Quellen von Windows Central schon bekannte Pläne von Microsoft. So sollen Xbox One-Spiele, die Dynamic Scaling nutzen, auf der Scorpio ohne entsprechenden Patch bessere Framerates erzielen. Und dank Downsampling werden auch Spieler mit einem 1080p-Bildschirm von der höheren Hardware-Leistung profitieren.

Zudem will Windows Central bestätigen können, dass die Xbox Scorpio einen 4K Blu-ray Player besitzt. Microsoft selbst wollte sich hier im vergangenen Jahr noch nicht festlegen. Allerdings bietet die Xbox One S einen 4K Blu-ray Player, weshalb es ohnehin sehr überraschen würde, wenn der Konsolenhersteller bei seinem kommenden Premium-Modell an dieser Stelle den Rotstift ansetzt.

Die Xbox Scorpio soll passend zum Weihnachtsgeschäft 2017 in den Läden stehen. Zu einem genauen Preis wollte sich Microsoft bislang nicht äußern. Allerdings erwartet uns laut Xbox-Chef Phil Spencer eine Konsole, die sich an Highend-Nutzer richtet.