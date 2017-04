Xbox Scorpio - Verzichtet wie die Xbox One S auf Kinect-Anschluss

Spielt auch bei der Xbox Scorpio keine wichtige Rolle mehr: Kinect.

Schon mit dem Release der Xbox One S im August 2016 konnte man erahnen, wohin die Reise von Kinect gehen würde. Denn anders als bei der ersten Iteration der Konsole gab es beim schlanken Modell keinen dedizierten Anschluss für den Sensor mehr. Wer ihn dennoch nutzen wollte, musste auf einen Adapter zurückgreifen.

Und dieses Prinzip wird Microsoft anscheinend auch bei der Xbox Scorpio beibehalten. Das geht zumindest aus dem Hardware-Reveal von Digital Foundry hervor:

"Since port arrangement is based on Xbox One S, there's no return for the original Xbox One's Kinect port (a USB adapter is required) but the HDMI input is retained."