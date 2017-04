Xbox Scorpio - Weiterer Bericht soll kommende Woche erscheinen

Neue Informationen zur Xbox Scorpio sollen in der kommenden Woche auf Gamasutra erscheinen.

Es soll mehr Exklusiv-Berichte zur Xbox Scorpio geben. Das hat Albert Penello verraten, der Microsoft Mitarbeiter ist Senior Director für Product Management & Planning.

Wie er in einem NeoGAF-Beitrag verriet, soll die Webseite Gamasutra in der kommenden Woche einen exklusiven Bericht zur neuen Konsole veröffentlichten. Der Artikel wird sich vor allem um die Entwicklung und Entstehung der Xbox Scorpio sowie deren Spiele drehen.

Ein genaues Datum nannte Penello nicht. Es ist jedoch möglich, dass der Bericht am Donnerstag erscheint. Am selben Wochentag wurde in dieser Woche ein erster exklusiver Artikel mit den technischen Daten der neuen Mircosoft Konsole auf Digital Foundry veröffentlicht.

Scorpio: Microsofts 4K-Konsole im Vergleich mit PS4 Pro und PC-Hardware

Moin Michi - Folge 72 - Wie wird die neue Xbox Scorpio?